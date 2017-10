Ο Ναμπί Κεϊτά χτύπησε αντίπαλο στο πρόσωπο! (vid)

Η Γουϊνέα έχανε με 3-1 από την Τυνησία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ναμπί Κεϊτά, που πρόσφατα πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ, είδε τν κόκκινη κάρτα μιας και χτύπησε αντίπαλό του στο πρόσωπο.

Μάλιστα αυτό δεν ήταν και το... τελειωτικό χτύπημα για τη Γουϊνέα που στο 6ο λεπτό του έξτρα χρόνου δέχτηκε κι άλλο γκολ!

Κι όλα αυτά ενώ ο Κεϊτά είχε ανοίξει το σκορ, αλλά οι Τυνήσιοι κατάφεραν να στήσουν... πάρτι στη συνέχεια.

RED CARD!

That looked to be a bit naughty from soon-to-be Liverpool midfielder Naby Keita! pic.twitter.com/3m6aqhcatR

— Goal UK (@GoalUK) October 7, 2017