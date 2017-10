Ο Πικέ έριξε φως στο θέμα με τη Σακίρα (vid & pic)

Ένα οριστικό τέλος στα σενάρια που τους ήθελαν να έχουν ακολουθήσει πλέον χωριστούς δρόμους, φαίνεται πως έβαλε ο Πικέ για τον έγγαμο βίο του με τη Σακίρα.

Οι δυο τους είναι ακόμα μαζί, όπως φανερώνουν και οι... καρδιές του ποδοσφαιριστή προς την Κολομβιανή τραγουδίστρια, σε βίντεο που ανάρτησε εκείνη στα social media με ένα μικρό κομμάτι από ρομαντικό τραγούδι...

Ακούστε το τραγούδι της Σακίρα στο παρακάτω βίντεο:

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx

— Shakira (@shakira) October 6, 2017