Κορυφαίος για το Σεπτέμβριο ο Μαρσιάλ! (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβασε σχετικό τιτίβισμα με το οποίο ενημερώνει ότι ο Γάλλος είναι κορυφαίος της ομάδας για τον περασμένο μήνα.

Θυμίζουμε πως ο Μαρσιάλ ελθχε γκολ στο ματς με την Έβερτον, ασίστ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, γκολ και ασίστ απέναντι στην Μπέρτον, ενώ τα... έσπασε με την ΤΣΣΚΑ με ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Our Player of the Month for September - @AnthonyMartial! pic.twitter.com/bYDJPVwfso

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2017