Μεγάλη ζημιά ο Γκάγκο, πάει για 6-8 μήνες εκτός δράσης! (vids)

Σε προσπάθειά του να πασάρει, ο διεθνής χαφ της Μπόκα κατάλαβε τη μεγάλη ζημιά που υπέστη στο δεξί του γόνατο, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 0-0 και άφησε την «αλμπισελέστε» να αγχώνεται σε τρομερό βαθμό για την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Μόλις είχε επιστρέψει στην Αργεντινή έπειτα από τον Σεπτέμβρη του 2015 και η ατυχία του ήταν τόσο μεγάλη που υπέστη ρήξη χιαστών και χρειάζεται πλέον να μείνει εκτός δράσης για 6-8 μήνες.

After coming on at HT, Fernando Gago had to come out injured after twisting his knee. Terrible history of knee injuries. #Argentina #ARGPER pic.twitter.com/kKYKrfacvd

— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) October 6, 2017