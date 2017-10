Μια σαΐτα διασκέδασε τον κόσμο στο «Γουέμπλεϊ»! (vid)

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ με τον Χάρι Κέιν να βρίσκει δίχτυα στο 90' + 3' και να εξασφαλίζει και μαθηματικά ένα «εισιτήριο» για τα γήπεδα της Ρωσίας.

Μέχρι εκείνο το σημείο, οι Άγγλοι οπαδοί δεν βρήκαν την παραμικρή αφορμή για να ξεσηκωθούν και να διασκεδάσουν στο γήπεδο, όμως το έκαναν με μια απλή... χάρτινη σαΐτα!

Ήταν σαφώς καλύτερη από το θέαμα που παρουσίαζαν τα «τρία λιοντάρια» στο γήπεδο...

You know England are playing shite when a plane landing in the net gets the biggest cheer...#ENGSVN

(: @AndyHoust) pic.twitter.com/YcJkE62msm

— BenchWarmers ⚽️ (@BeWarmers) October 5, 2017