Πρώτος σκόρερ της Πολωνίας ο Λεβαντόβσκι! (vids)

Με απευθείας εκτέλεση φάουλ και ύστερα από έμμεσο φάουλ σκόραρε εκτός έδρας ο φορ της Μπάγερν και έγραψε ιστορία. Ο Λέβα με το πρώτο γκολ ισοφάρισε και με το δεύτερο άφησε για πάντα πίσω τον Βλότζιμιερζ Λουμπάνσκι και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Πολωνίας με 49 τέρματα σε 90 αναμετρήσεις...

Gol na 0-3 Lewandowski. #ARMPOL Bliżej z tą piłka. Do bramki wejdz:))) pic.twitter.com/1OnqJEczNB

GOAL! Robert Lewandowski with a fantastic free kick goal for Poland against Armenia pic.twitter.com/KCH0y2IOY4

