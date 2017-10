Και ο Γκνάμπρι στη φιλανθρωπική δράση του Μάτα (vid)

Ο Γερμανός εξτρέμ που ανήκει στη Μπάγερν Μονάχου αλλά αγωνίζεται φέτος δανεικός στη Χόφενχαϊμ, μετά τους Χούμελς και Κιελίνι, έγινε ακόμα ένας από τους δημοφιλείς ποδοσφαιριστές που στηρίζουν το Common Goal του Μάτα, για τη βοήθεια ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

«Δεν είναι κάτι σημαντικό αυτό το 1%, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά αν το κάνουμε όλοι μαζί. Θέλω να επιστρέψω πράγματα που έχω κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Θέλω να κάνουμε πάλι όμορφο το άθλημα» αναφέρει ο Γκνάμπρι στο βίντεο που έφτιαξε για τη συμμετοχή του στη φιλανθρωπική δράση.

1% is not a big figure. But it can make a huge difference if we commit to it as a team #CommonGoal pic.twitter.com/Bs09tAieoy

— Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 5, 2017