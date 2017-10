Ο Μόρας δεν σταματά να βοηθά (pic)

Ένας από τους πρώτους αθλητές που πίστεψε στο δύσκολο για τα Ελληνικά δεδομένα εγχείρημα μας πριν 3 χρόνια, ήταν ο Βαγγέλης Μόρας Ο Βαγγέλης, στηρίζει την μάχη του δεκάχρονου Παναγιώτη Τσάκαλου και της οικογένειας του, που διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και νοσηλεύεται από τον Ιανουάριο στην Αθήνα, και προσφέρει την φανέλα του από το παιχνίδι Πλατανιάς-Παναιτωλικός 0-3 Τώρα σε δημοπρασία στο www.charityidols.gr ''Solidarity 4 Ever'' @moras_vangelis @savemoras #vangelismoras #moras #savemoras #panaitolikosfc #panagiotistsakalos #charityidols #solidarity4ever #happycharity

A post shared by @charityidols on Oct 3, 2017 at 6:58am PDT