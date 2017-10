Ο Λουίς Σουάρες ξενάγησε πιτσιρικάδες στις εγκαταστάσεις της Μπαρτσελόνα! (vid)

Ο Σουάρες, μιας και τα παιδιά ήταν συμπατριώτες του, θέλησε να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τους βοηθήσει εξηγώντας τους όλη τη λειτουργία του προπονητικού κέντρου και του προγράμματος που ακολουθούν οι «μπλαουγκράνα».

Κάνοντας την εμφάνισή του για να ξεναγήσει τους πιτσιρικάδες, εκείνοι τρελάθηκαν και φυσικά φρόντισαν να του αποσπάσουν στα γρήγορα μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο...

When you are at @FCBEscola clinic and you see your guide is @LuisSuarez9... pic.twitter.com/YHnZ0VXNXM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2017