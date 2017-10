Μήτρογλου: «Τεράστια νίκη, αφιερωμένη στους σούπερ οπαδούς μας» (pic)

Η τρίτη σερί νίκη της Μαρσέιγ στο πρωτάθλημα, ήρθε με ανατροπή μέσα στη Νίκαια κι ο Μήτρογλου που δεν έπαιξε στο ματς έδωσε σύνθημα συνέχειας στις καλές εμφανίσεις ενόψει των ματς που έρχονται.

«Τεράστια νίκη απόψε για τη Μαρσέιγ, σπουδαία προσπάθεια και πνεύμα μαχητή απ' όλους. Αφιερωμένη στους σούπερ οπαδούς μας! Συνεχίζουμε δυνατοί! Πάμε Μαρσέιγ», το μήνυμα του Μήτρογλου, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε αλλά δείχνει την ηγετική του παρουσία στο σύλλογο.

Huge win tonight for @OM_Officiel , great effort+fighting spirit by everyone! Dedicated to our super fans! Keep on strong! Allez OM #TeamOM pic.twitter.com/2ufHQ5BzIr

