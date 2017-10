Το παρακάτω βίντεο, είναι από το ματς των Real Monarchs απέναντι στην Reno 1868.

Η Reno έχει την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Και επειδή αυτό που συμβαίνει στη φάση δεν δύναται να περιγραφεί με λέξεις, δείτε το στιγμιότυπο και ... καθίστε να αναρωτηθείτε πως τα κατάφεραν να μην σκοράρουν...

WHAT JUST HAPPENED?!@RealMonarchs have now saved 5 PKS this #USL Season! #RNOvSLC pic.twitter.com/W9ahpCdZVX

— USL (@USL) October 1, 2017