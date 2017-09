Πανηγύρισαν το γκολ και υποχώρησε το κιγκλίδωμα! (vid)

Η Λιλ τα πηγαίνει τόσο άσχημα στη σεζόν που οι οπαδοί της πανηγύρισαν τόσο έντονα το γκολ της ομάδας τους στο ματς με την Αμιέν, που υποχώρησε το κιγκλίδωμα! Πολλοί οπαδοί έπεσαν και οι τελεταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 23 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Το ματς διακόπηκε οριστικά.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/iJSEvdEc2L