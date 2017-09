Sportingbet.gr. To παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ηρθε το νέο Site (21+)!

Ο Γιαρμολένκο δεν είχε σκοράρει στην Μπουντεσλίγκα και είπε να βάλει το πρώτο του με υπέροχο τρόπο. Το έκανε λοιπόν με τακουνάκι και αργότερα ακολούθησε κόντρα στην Αουγκσμπουργκ και η σούπερ λόμπα στην κίνηση από τον Καγκάβα.

GOAL! The ball falls to Yarmolenko in the box and he back heels it home! 1-0 early in the first half! #BVB #FCA #FCABVB pic.twitter.com/YvLjyLvL5X

