Επέστρεψε στο Μάντσεστερ ο Αγκουέρο (pic)

Μετά το τροχαίο που είχε στην Ολλανδία, ο Κουν Αγκουέρο, επέστρεψε στο σπίτι του ώστε να αναρρώσει και να επιστρέψει στην δράση, ενημερώνοντας τον κόσμο μέσω Twitter.

«Είμαι στο σπίτι μου στο Μάντσεστερ και μετά από εξετάσεις με τους γιατρούς της ομάδας διαπιστώθηκε κι επίσημα ότι έχω ένα σπασμένο πλευρό. Πονάει αλλά είμαι εντάξει και απολύτως επικεντρωμένος στο να γίνω καλά. Σας ευχαριστώ όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

I'm home in Manchester after an exam by club Drs. It's a broken rib. Hurts, but I'm fine, fully focused on recovery. Thank you all! pic.twitter.com/uamK7xwo99

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017