Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αντσελότι (pic)

Ο Ιταλός τεχνικός απομακρύνθηκε από την άκρη του πάγκου των Βαυαρών την επομένη της βαριάς ήττας με σκορ 3-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως «πλήρωσε» τη γενικότερη κακή φετινή εικόνα των Πρωταθλητών Γερμανίας.

«Ήταν τιμή μου που υπήρξα ένα κομμάτι στην ιστορία της Μπάγερν. Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους παίκτες και τους εκπληκτικούς οπαδούς» ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στο twitter ο Αντσελότι.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 28, 2017