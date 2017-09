Υποψήφιος κορυφαίος για τη 2η αγωνιστική ο Λιβάια

Στον λογαριασμό της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στα social media αναρτήθηκε λίγη ώρα μετά τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής, ο πίνακας με όσους ξεχώρισαν και τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών προς ψήφιση, ώστε να προκύψει ο κορυφαίος για τη 2η «στροφή» του Europa League.

Ο Λιβάια δεν μπορούσε να λείπει κι έτσι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν τον ποδοσφαιριστή της ομάδας να διεκδικήσει τη διάκριση.

You chose the nominees. Now crown Player of the Week!

Silva

Kokorin

Fernandes

Livaja

Walcott

Moraes

Emre

Budescuhttps://t.co/agvACHyhOC

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 28, 2017