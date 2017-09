Αρνητικό ρεκόρ 36 ετών για τους Γερμανούς (pics)

Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Λειψία, Χέρτα Βερολίνου, Κολωνία και Χόφενχάιμ εκπροσωπούν φέτος τη Γερμανία στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, όμως, όπως δείχνουν οι αριθμοί, δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά μέχρι στιγμής.

Για την ακρίβεια, μετά την ήττα των «τράγων» από τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας και αυτή της Χέρτα από την Έστερσουντ, συμπλήρωσαν το βράδυ της Πέμπτης έξι συνεχόμενους αγώνες σε Champions League και Europa League χωρίς θετικό αποτέλεσμα!

Αυτό είχε να συμβεί από την αγωνιστική περίοδο 2004-05, όταν έπαιξαν εκτός συνόρων η Λεβερκούζεν, η Μπάγερν, η Βέρντερ Βρέμης (Champions League), η Σάλκε, η Στουτγκάρδη και η Άαχεν (UEFA) και στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου συμπλήρωσαν 9 συνεχόμενες ήττες!

6 - For the first time since early 2005 German teams have now lost six matches in Europe in a row. Disastrous.

— OptaFranz (@OptaFranz) 28 Σεπτεμβρίου 2017