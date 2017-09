Όταν ο Γκουαρδιόλα ήταν το... ball boy του Λίνεκερ! (vid)

Ο Γκάρι Λίνεκερ μίλησε με τον Γκουαρδιόλα για λογαριασμό του BBC και η συνέντευξη ήταν απολαυστική. Σε αυτήν ο νυν τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε ότι ήταν ball boy στην Μπαρτσελόνα, την περίοδο που ο Λίνεκερ αγωνιζόταν στους Καταλανούς και ήταν εκείνος που συνήθως του επέστρεφε την μπάλα.

Ο Άγγλος φυσικά δεν τον θυμόταν και ο Γκουαρδιόλα στη συνέχεια αποκάλυψε το μεγάλο του παράπονο. «Κάθε φορά ύστερα από κάθε παιχνίδι σου ζητούσα τη φανέλα. Και ποτέ δεν μου την έδωσες. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ για αυτό», είπε ο Καταλανός. «Δεν γινόταν», του απάντησε ο Λίνεκερ. «Τότε, δεν μας άφηναν να δίνουμε τις φανέλες μας. Έπρεπε να βγάλουμε ολόκληρη τη σεζόν με αυτές».

