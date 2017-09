Η πιτσιρίκα που έκανε τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο (vid)

Ο Πορτογάλος σκόραρε δύο φορές απέναντι στους Βεστφαλούς και όταν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με δυνατό δεξί σουτ από πλάγια θέση στο δεύτερο ημίχρονο, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, έκανε τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του...

Μια μικρή οπαδός της «βασίλισσας» και θαυμάστρια του Κριστιάνο, πήρε αφορμή και αντέγραψε κατευθείαν τον σούπερ σταρ των «μερένγκες».

Cute little girl doing the @Cristiano Ronaldo goal celebration in the crowd.... pic.twitter.com/VsjxXZB1rf

— Jacqui Oatley (@JacquiOatley) September 26, 2017