Έκανε την τρέλα του πραγματικότητα ένας οπαδός της Μαρσέιγ (vid)

Πριν από το παιχνίδι με την Τουλούζ, ο εν λόγω οπαδός κέρδισε τη ευκαιρία να ξεκινήσει το παιχνίδι με δική του πρώτη επαφή με τη μπάλα, όμως το είχε ήδη σχεδιάσει στο μυαλό του αυτό που εν τέλει έκανε.

Έτρεξε προς την αντίπαλη εστία κι όταν έφτασε σε απόσταση βολής, σούταρε, νίκησε τον Λαφόντ και αποθεώθηκε, δακρύζοντας στον πανηγυρισμό του και ζητώντας συγγνώμη για το γεγονός πως παρασύρθηκε...

Ο Ρούντι Γκαρσία, πάντως, είχε μια αγκαλιά για εκείνον, αντιλαμβανόμενος την αγάπη του οπαδού στους Μασσαλούς...

Only in Marseille, where it is possible to turn a childhood dream into a fleeting reality. pic.twitter.com/pXmXLg33Mr

— Olympique Marseille (@OM_English) September 26, 2017