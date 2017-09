Ο Μπάρι έγινε θρύλος στην Premier League

Ο Γκάρεθ Μπάρι βρέθηκε στην 11άδα της Γουέστ Μπρομ στην επίσκεψη στην Αρσεναλ και έγραψε ιστορία. Αυτή ήταν η 633 φορά (601 ως βασικός) που εμφανίστηκε στην Premier League και αφού ξεπέρασε και τον Ράιαν Γκιγκς, έγινε ο Νο1 σε συμμετοχές από τότε που άλλαξε η ονομασία του πρωταθλήματος.

Ο 36χρονος Αγγλος μέσος αγωνίζεται για 19 σεζόν και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο «Εμιρεϊτς» είχε μετρήσει 52.871 αγωνιστικά λεπτά. Η πρώτη φορά που έπαιξε, ήταν στις 2 Μαΐου του 1998 με τη φανέλα της Αστον Βίλα κόντρα στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, μια μέρα πριν η Αρσεναλ κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα στην εποχή Βενγκέρ. Μετά την Αστον Βίλα (365 αγώνες), ακολούθησαν Μαν. Σίτι (132), Εβερτον (131) και τώρα 4 με τη Γουέστ Μπρομ.

Ο Γκιγκς με 672 βέβαια έχει περισσότερες συμμετοχές συνολικά, μετρώντας κι εκείνες της Πρώτης Κατηγορίας. Νο1 στο συνολικό της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι ο θρυλικός τερματοφύλακας, Πίτερ Σίλτον με 849 αγώνες.

Congratulations to @WBA's Gareth Barry on becoming the all time @premierleague appearance record holder! What a career pic.twitter.com/U8MeDnwdgF

— Barclays Football (@BarclaysFooty) September 25, 2017