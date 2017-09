Αποστολή χωρίς Καπίνο αλλά με Μποτία από Λεμονή (pic)

Δεν συνιστά έκπληξη με τα όσα προηγήθηκαν ότι ο Καπίνο τέθηκε εκτός από την αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας για το Τορίνο.

Ο διεθνής κίπερ που ήταν πάντως στον Ρέντη την Δευτέρα για πρόγραμμα θεραπείας είναι off από τα πλάνα του Τάκη Λεμονή και μένει να φανεί το τι θα γίνει στην συνέχεια. Μέσα ο Μποτία για πρώτη φορά φέτος με τον Ισπανό να δείχνει πως μπήκε στην τελική ευθεία για το come back του.

Η δεύτερη αγωνιστική του UEFA Champions League είναι προ των πυλών και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το ταξίδι στο Τορίνο, όπου την Τετάρτη θα κοντραριστεί με τη Γιουβέντους. Η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους διεξήχθη το απόγευμα της Δευτέρας, στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη.

Αμέσως μετά το τέλος της ο Τάκης Λεμονής έκανε γνωστή την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 21 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά τα ονόματα αυτών: Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα Οφόε, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γιουβέντους. / The players selected for the match against @juventusfcen. #olympiacos #UCL pic.twitter.com/e6awoWUv8e

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 25, 2017