Επος Γκλάντμπαχ σε Ρεάλ: «Αν βρείτε την άμυνά μας, επιστρέψτε την»! (pic)

Το Σάββατο η Γκλάντμπαχ γνώρισε τη συντριβή με 6-1 από την Ντόρτμουντ. Ωστόσο, ο διαχειριστής των social media του club δεν έχασε το χιούμορ του. Οταν λοιπόν η Ρεάλ ανέβασε στο Twitter φωτογραφία με τους Ισκο, Ασένσιο και τη φράση: «Ταξιδεύουμε για Ντόρτμουντ», ήρθε και η... παράκληση απόγνωσης από το λογαριασμό της Μπορούσια.

«Εάν τύχει και βρείτε την άμυνά μας, παρακαλούμε προωθήστε την στο Γκλάντμπαχ». Φοβερό χτύπημα για ακόμα μία φορά από το γερμανικό club, που είχε δώσει τρελό δείγμα γραφής όταν είχε παίξει πέρσι με τη Σέλτικ.

#RMUCL We're off to Dortmund! ¡Viajamos a Dortmund! pic.twitter.com/iTbR4wYq7F

If you happen to find our defence, please forward it to Mönchengladbach

— Gladbach (@borussia_en) September 25, 2017