Από το Ριάντ στο Τορίνο ο γυμναστής Ντουρουντός

Ο Ντουρουντός επιστρέφει στον Ολυμπιακό στο πλευρό του Τάκη Λεμονή για ακόμα μία φορά. Ο εν λόγω γυμναστής είχε υποχρεώσεις στο Ριάντ όταν... κλείδωσε το deal οπότε από εκεί ταξίδεψε για το Τορίνο για το ματς των Πειραιωτών με την Γιουβέντους. Ο γυμναστής - εργοφυσιολόγος Γιάννης Ντουρουντός ήταν ως γνωστόν και πέρυσι στην ομάδα και πήρε τίτλο με τον Λεμονή.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ

Ο Γιάννης Ντουρουντός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στη Φυσιολογία και Βιοχηµεία της Άσκησης (Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ). Εργάζεται ως Προπονητής Φυσικής Κατάστασης στο Ποδόσφαιρο (U.E.F.A. A Certification) & Εργοφυσιολόγος.

Συνεργάστηκε µε ποδοσφαιρικές οµάδες επαγγελµατικής κατηγορίας (Απόλλων Λεµεσού, Λεβαδειακός, Πανιώνιος, Παναιτωλικός, Πανθρακικός, Skoda Ξάνθη, Al – Raed K.S.A FC). Το 2004 απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα Προπονητικής µε ερευνητικό έργο στα Διατροφικά Συµπληρώµατα και Μεγιστοποίηση της Απόδοσης. Αποτέλεσε ενεργό µέλος του Εργαστηρίου Προπονητικής και Φυσικής Απόδοσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. κατά τη χρονική περίοδο 2002 -2010. Το 2010 δίδαξε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ (Π.Δ. 407/80) τα έξης µαθήµατα: Άσκηση µε Αντιστάσεις & Εργαστήριο Αξιολόγησης Αθλητικής Απόδοσης. Το 2012 εντάσσεται στην επιστηµονικη επιτροπή της Scienceweb.gr ως µέλος.

Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Φυσιολογίας της Άσκησης. Έχει 30 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά (24 δηµοσιευµένα άρθρα σε περιοδικά της αλλοδαπής και 6 άρθρα σε περιοδικά της ηµεδαπής µε σύστηµα κριτών) και ενώ έχει συµµετάσχει στην µετάφραση κεφαλαίων σε βιβλία της Αµερικάνικης Αθλητιατρικής Εταιρείας. Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τάκη Λεμονή. Στον Ολυμπιακό εργάζεται με τον κόουτς Λεμονή για 2η φορά.