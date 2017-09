Η Μίλαν πέρασε ένα σοκ από το ξεκίνημα του αγώνα, αφού στο 2ο λεπτό, η σέντρα του Στρίνιτς φάνηκε να χτυπάει στο χέρι του Κέσι, ο ρέφερι έδειξε το σημείο του πέναλτι, ωστόσο, με τη χρήση του βίντεο, πήρε πίσω την απόφαση από τη στιγμή που ο άσος των «ροσονέρι» είχε το χέρι στην πλάτη του και δεν τέθηκε θέμα επέκτασης του σώματος ή πρόθεσης... Οι Γενοβέζοι παρουσιάστηκαν τόσο οργανωμένοι που εμπόδισαν τους Μιλανέζους να φτιάξουν παιχνίδι και τους έκαναν τη ζωή αρκετά δύσκολη, με τους παίκτες του Μοντέλα να χάνουν εύκολα τη μπάλα σε στιγμές πίεσης.

Η Μίλαν χρειάστηκε κάποια ώρα και στο δεύτερο μέρος για να βρει σίγουρα πατήματα στον αγωνιστικό χώρο και να μην ψάχνεται στις προσπάθειες που κατέβαλε η Σαμπντόρια για να φτάσει στην εστία του Ντοναρούμα. Όταν, όμως, κατάφερε να βγει μπροστά και να φτιάξει κάποιες ευκαιρίες για γκολ, τιμωρήθηκε από την κάκιστη συμπεριφορά της άμυνάς της, με τον Μπονούτσι να γκρινιάζει για φάουλ στο 71' από τον Ντουβάν Ζαπάτα και τον τελευταίο να παίρνει την... ασίστ από το λάθος του ξαδέρφου του, Κριστιάν, για να νικήσει με δύναμη από κοντά τον Ντοναρούμα και να γράψει το 1-0. Οι «ροσονέρι» ζήτησαν πέναλτι λίγο αργότερα σε κράτημα του Στρίνιτς στον Κάλινιτς στα όρια της περιοχής, ωστόσο, ούτε στο υπόλοιπο κομμάτι της αναμέτρησης βρήκε λύσεις για να απαντήσει στο γκολ των γηπεδούχων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρίκι Άλβαρεζ με διαγώνιο χαμηλό σουτ να γράψει το τελικό 2-0, μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς!

Αυτή ήταν η δεύτερη «σφαλιάρα» για την ομάδα του Μοντέλα στη φετινή Serie A, έπειτα από το 4-1 από τη Λάτσιο, πριν από δυο εβδομάδες...

GOOOOAAAAALLL!!! Divan #Zapata gets a gift from cousin Cristian and #Samp go up 1-0. #SampdoriaMilan pic.twitter.com/P7omuSXOSW

