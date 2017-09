Ζήτησε συγγνώμη για την «καρατιά» στον Πιάνιτς (vid)

Ο Μπασέλι αποβλήθηκε στο 25ο λεπτό της Σαββατιάτικης αναμέτρησης για πολύ επικίνδυνο χτύπημα στον Βόσνιο χαφ της «Γηραιάς Κυρίας».

Όπως τόνισε λίγο μετά το παιχνίδι, όταν κατάλαβε την εξέλιξη της φάσης, δεν μπορούσε να σταματήσει το κορμί του στον αέρα...

«Έκανα μεγάλο λάθος και ζήτησα συγγνώμη απ' όλους... Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη που μου αναλογεί. Προσπάθησα να αποφύγω την επαφή με τον Πιάνιτς, αλλά ήμουν ήδη στον αέρα και όσο κι αν προσπάθησα να μαζέψω το πόδι μου, ήταν αδύνατο να μην τον βρω... Ζητώ συγγνώμη» ανέφερε ο Μπασέλι.

Baselli 2nd yellow & sent off for this kung-fu kick. What is he complaining about? pic.twitter.com/Lfaq1uR9za

