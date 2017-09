«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Παρασκευαΐδης

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Ηρθε η ώρα και για μένα στην ηλικία των 35, να αποσυρθώ από την ενεργό δράση. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες που αγωνίστηκα στην διαδρομή μου ( ΑΕΚ, Πανιώνιος, Αθηναικός, Φωστήρας, Εθνικός Αστέρας, Λεβαδειακός, Κέρκυρα, Πανσερραικός, Σπάρτη, Νίκη Βόλου).

Έχοντας την τύχη να έχω συνοδοιπόρους παιδιά όπως ο Γιώργος Σαββίδης, Δημήτρης Ιωάννου, Θανάσης Τσίγκας, Παναγιώτης Ζορμπάς, Δημήτρης Ανάκογλου, Βασίλης Καρατζάς και τόσους άλλους που ματώσαμε για όσα πετύχαμε, θα με συντροφεύουν για πάντα υπέροχες αναμνήσεις και ιστορίες.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην ομάδα της Κέρκυρας, στους ανθρώπους και στη διοίκησή της, που στάθηκαν σαν οικογένεια για μένα σε δύσκολες προσωπικές μου στιγμές. Θα θυμάμαι πάντα τα όσα υπέροχα έζησα στο νησί. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Νίκης που μου κάνουν την τιμή να με συμπεριλάβουν, ως προπονητή πια, στο όραμά τους για την δημιουργία μιας σπουδαίας ακαδημίας. Κλείνοντας, να ευχηθώ στους συναδέλφους μου, παλιούς και νεώτερους, καλό κουράγιο και δύναμη.

ΥΓ1. Ευχαριστώ τον κύριο Αλέκο Κοσκινά, τον γιατρό της ομάδας της Κέρκυρας, που υπήρξε ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ στο ποδόσφαιρο.

ΥΓ2. Ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως τους προπονητές που συνεργάστηκα.

ΥΓ3. #We never give up- We build our future»