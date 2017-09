«Ποιος είναι ο τσάμπα μάγκας που υποσκάπτει τα πάντα;» (pic)

Ηρθε η ωρα να μαθουμε απο τον ηρωα Γιαννη Αλαφουζο ποιος εριξε τον παο στα βραχια οικονομικα...ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ !!! Ηρθε η ωρα να μαθουμε ποιος μεσω χρηματοδοτησης σε στρατους κατεστρεφε οποια καλη προσπαθεια δεν ειχε το ονομα του πανω...ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Ο ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΚΑΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ???υ.γ οι ημερομηνιες στην φωτο δεν εχουν καμια σχεση

