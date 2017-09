O Τσιτσαρίτο σε καλεί να σταθείς στο πλευρό του Μεξικού. Δεν είναι μόνος! (pics & vid)

Ο διεθνής Μεξικανός επιθετικός Τσιτσαρίτο Ερνάντες έχει ξεκινήσει καμπάνια για να στηρίξει τους πληγέντες από το σεισμό που σκότωσε πάνω από 200 άτομα.

Στην προσπάθεια αυτή δεν είναι μόνος, με αρκετούς παίκτες όπως οι Κασίγιας, Γκριζμάν, Νταβιντ Βίγια, Ρονάλντο, Ντε Χέα και άλλοι.

Θυμίζουμε πως κι ο Ολυμπιακός έδειξε τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Time to help. We’ve launched this initiative to help those in need after the earthquakes in Donate: https://t.co/SOrW5fA0Y9 #YoXMéxico pic.twitter.com/WMBZ4Kfwt2

