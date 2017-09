Βγήκε τετ α τετ, τον έκλεισε ο πορτιέρε της Λάτσιο, αλλά πρόλαβε την μπάλα. Αν και βρέθηκε εκτός περιοχής στα πλάγια και με πλάτη στην εστία, ο Ντρις Μέρτενς έκανε μυθικό τελείωμα... μεγάλου παίκτου, περνώντας το τόπι με σούπερ λόμπα. Ο Βέλγος επιθετικός σκόραρε για 34η φορά στα 40 τελευταία του στο Καμπιονάτο.

Dries Mertens just scored this goal for Napoli. pic.twitter.com/jDonKzLqMZ

