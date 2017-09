«Κράξιμο» στην Μπαρτσελόνα για τα μπλουζάκια για τον Ντεμπελέ (pics & vid)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ τραυματίστηκε στο πρόσφατο ματς κόντρα στη Χετάφε και θα μείνει για 3,5 μήνες εκτός δράσης έπειτα από το πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Οι παίκτες του Ερνέστο Βαλβέρδε έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νόου» πριν από την πρώτη σέντρα του αγώνα με την Εϊμπάρ, φορώντας μπλουζάκια στα οποία υπήρχε το μήνυμα «κουράγιο Ντεμπελέ».

Όλο αυτό, για έναν συμπαίκτη τους που απλά τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για 3,5 μήνες.

Πριν από λίγα χρόνια τέτοιες κινήσεις γίνονταν μονάχα σε πολύ σοβαρές καταστάσεις, όπου μπορούσε να διατρέχει κίνδυνο η καριέρα ή ακόμα περισσότερο η ζωή ενός ποδοσφαιριστή, ενώ, τα μηνύματα στα μπλουζάκια χρησιμοποιούνταν και για να γίνει φανερή η στάση ενός κλαμπ σε συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν γίνεται για έναν απλό τραυματισμό που θα κρατήσει τον παίκτη 3 μήνες εκτός δράσης, τότε μάλλον είναι τρομερά υπερβολικό...

#Barca wearing t-shirts for Dembele is a bit embarrassing, he's only injured his hamstring!! — Shaun J Slater (@ShaunJSlater12) September 19, 2017

Shocking from Barcleona with those Dembele t-shirts. I'm not having that for a 3-4 month injury! — Jamie Kemble (@JamieKemble) September 19, 2017

Please tell me Barcelona players aren't wearing t-shirts to support Dembele this evening - he has injured his thigh muscle, not died! — Adam Davey (@AdamDavey12) September 19, 2017