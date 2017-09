Λένε πως... από μικρό, δίχως απαραίτητα να είναι τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια και ο πιτσιρίκος του παρακάτω βίντεο αποτυπώνει στην πράξη το γνωστό ρητό...

Έχοντας μάθει ν' αγαπάει τη «Γηραιά Κυρία», δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτό που τελικά είδε όταν άνοιξε γεμάτος χαρά το δώρο που του έκαναν...

Δείτε το βίντεο:

A little Juventus fan gets an Inter jersey for his birthday...he was not happy pic.twitter.com/pGcz31zhyp

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 18, 2017