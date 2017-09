Επέστρεψε... ξενερωμένος ο Φαν Ντάικ (vid)

Ο Ολλανδός αμυντικός αποτέλεσε βασικό στόχο της Λίβερπουλ, αφού ο Κλοπ ήθελε να ενισχύσει – και με το δίκιο του – τα μετόπισθεν των «κόκκινων», ωστόσο, οι «άγιοι» δεν άφησαν τον ποδοσφαιριστή να φύγει.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Φαν Ντάικ έπαιξε με το τμήμα κ-23 της Σαουθάμπτον, σκόραρε με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά μάλλον η γλώσσα του σώματος δείχνει ότι ακόμα δεν έχει βρει την καλή του διάθεση...

Virgil van Dijk heads in for the U23s making it 1-0 #Saintsfc pic.twitter.com/AgDyva1ZCh

— talkSAINTS (@talkSAINTS) September 18, 2017