Ράμος σε Μπέιλ: «Τσίτα τα γκάζια...» (vids)

Ο Μπέιλ θυμήθηκε τον καλό του εαυτό όταν διεκδίκησε μια μακρινή μπαλιά και... πατούσε καρφωτές τις ταχύτητες για να φτάσει πρώτος στη μπάλα και να κάνει το τέλειο «τσίμπημα» πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ ώστε να χριστεί σκόρερ, στην πρόσφατη εκτός έδρας αναμέτρηση της «βασίλισσας».

Ο Σέρχιο Ράμος του έκανε νεύμα πως γκάζωσε με τη μηχανή κι έφυγε μπροστά, ενώ το ίδιο έκανε και απευθυνόμενος στον Ασένσιο, φανερώνοντας τον ενθουσιασμό του από την προσπάθεια του Ουαλού συμπαίκτη του.

Ramos to Bale: "You took the bike"

Repeats it to Asensio: "He was riding a bike"

pic.twitter.com/KTUFpcmoj0

— RMadrid Edition (@RMadridEdition) September 18, 2017