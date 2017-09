Δεν ξεχνά την «6άρα» κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ζε Ελίας! (pic)

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2002 ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 6-2 την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, σε ένα ματς που έπαιξε και ο Μοεντίμ Ζε Ελίας.

Ο Βραζιλιάνος πρώην μέσος των «ερυθρόλευκων» δεν ξέχασε την σπουδαία βραδιά για την πρώην ομάδα του και αναδημοσίευσε το ποστάρισμα των «ερυθρολεύκων» για το 6-2 απέναντι στους φιναλίστ του Champions League, κάνοντας το εξής σχόλιο:

«Το θυμάμαι, είχαμε κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, είναι τιμή μου που έπαιξα στον Ολυμπιακό»!

I remember, we did a great game, it was an honor to have played in Olympiacos. https://t.co/2ppG52xXnh

— José Elias (@zeelias05) 18 Σεπτεμβρίου 2017