Ο Νεϊμάρ «εξαφάνισε» τον Καβάνι (pic)

Η Παρί κέρδισε ξανά πέναλτι στο ματς με την Λυών, ο Καβάνι το εκτέλεσε (και το έχασε), με τον Νεϊμάρ να είναι καθόλου ευχαριστημένος και να το δείχνει. Οι δύο τους είχαν δύο φορές έντονο διάλογο στο ματς, σύμφωνα με τους Γάλλους ο Ουρουγουανός είχε αποχωρήσει εκνευρισμένος μόλις 20’ μετά το τέλος του ματς από το «Παρκ Ντε Πρενς».

Ο Νεϊμάρ, μάλιστα, αποφάσισε να ποστάρει μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία είναι μόνο εκείνος και ο Μπαπέ και όχι ο Καβάνι, που ολοκληρώνει την πιο ακριβή τριπλέτα στον κόσμο. Αυτό οδήγησε στο να κάνει ο ένας τον άλλον unfollow στο Instragram, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά φαίνεται ότι ισχύει... Και μέσα σε όλα αυτά ο Έμερι πήρε την πιο διπλωματική θέση που μπορούσε: «τους είπα να τα βρουν μεταξύ τους».

Neymar had unfollowed Cavani on instagram, yes, this REALLY IS TRUE pic.twitter.com/Io9jIo6vxe

— Away Days (@FootyAwayDays10) September 18, 2017