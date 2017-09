Ο Καντέ... ίσα που φαίνεται πίσω από το παιδάκι! (vid)

Σούπερ Λιγκ, ΠΑΣ Γιάννινα - Πανιώνιος, ώρα 19:30. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Ο Γάλλος χαφ της Τσέλσι, το πολύτιμο «μηχανάκι» της ομάδας του Κόντε, δεν είναι και το... πρώτο μπόι.

Ωστόσο, θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερη κατανομή των παιδιών που συνοδεύουν τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο...

Στο ματς με την Άρσεναλ, σχεδόν δεν... φαινόταν ο Καντέ με την επιλογή του νεαρού που βρέθηκε μαζί του στο χορτάρι!

Δείτε το βίντεο :

When your mascots are as tall as Kante. #ChelseaArsenal pic.twitter.com/gv0WBsmor1

— Dave Bland (@elblandie) September 17, 2017