Ο Λουκάκου... σίγησε τους οπαδούς της Έβερτον (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε την Έβερτον, με τον Ρομέλου Λουκάκου να δίνει την ασίστ στον Μχιταριάν και να πετυχαίνει το τρίτο γκολ των κόκκινων διαβόλων στη νίκη τους με 4-0. Εκείνο που προξένησε εντύπωση ήταν η κίνησή του να κάνει την κλασική κίνηση... σιγής στους οπαδούς της Έβερτον στην πρώτη περίπτωση.

Εκείνοι τον αποδοκίμασαν όταν εκτέλεσε ένα φάουλ αργότερα, φάση η οποία τελικά κατέληξε στο 3-0... Είναι προφανές ότι οι οπαδοί των ζαχαρωτών δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά του πρώην παίκτη τους.

This is incredible. Everton fans jeering Lukaku as he hits his free-kick into the wall. Instant karma.pic.twitter.com/V1xak2PY7k

— Jordan Clarke (@FourFourJordan) September 17, 2017