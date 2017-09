Χαμός για μη τήρηση του fair-play στην 3η κατηγορία της Γερμανίας (vid)

Ο Έισμαν, που λίγο αργότερα δήλωσε ότι δεν πρόσεξε πως υπήρχε συμπαίκτης του στο έδαφος, έκλεψε τη μπάλα από ποδοσφαιριστή που είχε σταματήσει να παίζει...

Έφτασε στα όρια της περιοχής, σκόραρε και έγινε αποδέκτης της οργής των παικτών της Meppen, οι οποίοι όμως δεν βρήκαν ποτέ το δίκιο τους...

Εκείνοι έμειναν να παραπονιούνται έντονα στον ρέφερι και τον πρωταγωνιστή της φάσης, Σόερεν Έισμαν, χάνοντας στο φινάλε τους δύο βαθμούς, αφού το υπέρ τους 2-0 έγινε 2-2...

This from the German 3rd tier.

Jena player injured.

Meppen stop for injury.

Another Jena player tackles him, scorespic.twitter.com/pbLI3GcIP9

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) September 16, 2017