Δεν υπήρχε η φιέστα που έστησαν οι οπαδοί της Ατλέτικο μαζί με την ομάδα, για να γιορτάσουν την είσοδο στο ολόφρεσκο και ομορφότερο γήπεδο της Ισπανίας. Το «Wanda Metropolitano» άνοιξε τις υπέροχες πύλες του και οι Ροχιμπλάνκος έστησαν γλέντι για το παιχνίδι με τη Μάλαγα. Το γκολ του Γκριεζμάν (61’) από ασίστ του Κορέα ήταν αρκετό για ν’ απογειώσει τη γιορτή με το τελικό 1-0.

Βέβαια θα μπορούσε να έχει χαλάσει εν μέρει η γιορτή, αλλά στο 90’ ο Ομπλάκ κράτησε με εντυπωσιακή επέμβαση στην προσπάθεια του Ρολάν. Με το σφύριγμα της λήξης η φιέστα συνεχίστηκε, καθώς οι παίκτες έκαναν το γύρο του θριάμβου και από τους οπαδούς δεν έφευγε κανείς. Το πρώτο γκολ στη νέα σελίδα του club από τον Γκριεζμάν, ήταν και το 100ό του στη La Liga, όπου είναι ο δεύτερος Γάλλος σκόρερ μετά τον Καρίμ Μπενζεμά.

Και κάπως έτσι η γηπεδάρα θα μας συντροφεύει από εδώ και στο εξής, με την Ατλέτικο να έχει μπει στην εποχή και στη συντροφιά των μεγάλων ομάδων…|

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): Ομπλάκ, Λούκας, Γκοδίν, Φιλίπε Λουίς, Χουανφράν, Τομάς (46’ Καράσκο), Σαούλ, Γκάμπι, Κόκε, Κορέα (66’ Τόρες), Γκριεζμάν

Μάλαγα (Μίτσελ): Ρομπέρτο, Ντ. Γκονθάλεθ, Ερνάντες, Ροζάλες, Ρίκα, Ρολόν (70’ Κέκο), Ρέθιο, Τσόρι Κάστρο (64’ Χουάνπι), Μούλα (85’ Ρολάν), Αντριάν, Μπαστόν.

Griezmann with a finish that looks infinitely better than his current hairstyle pic.twitter.com/kDW5LbRyrc

— Paul (@ItWasJustBanter) September 16, 2017