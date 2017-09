Η γκολάρα του Τσίμιροτ πήρε το βραβείο (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει στο paokfc.gr:

Tο πανέμορφο γκολ του Γκόικο Τσίμιροτ κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως Regency Casino Best Goal Αυγούστου.

Το γκολ δεν είναι το φόρτε του Γκόικο Τσίμιροτ. Άλλωστε στα περισσότερα από δύο χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα έχει σημειώσει μόλις δύο. Ήταν όμως και τα δύο εξαιρετικά.

Το πρώτο το είχε πετύχει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και του είχε χαρίσει τέσσερα βραβεία, για το Best Goal της αγωνιστικής, το Regency Casino Best Goal Φεβρουαρίου, το Best Goal της σεζόν 2015-16 και το Player’s Best Goal of the Year.Αυτό που σημείωσε τον Αύγουστο κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ έφερε ήδη το πρώτο και θέτει υποψηφιότητα και για αρκετά ακόμα, αν και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της σεζόν. Και απολύτως δικαιολογημένα καθώς ήταν ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Ένα τεχνικό πλασέ από μεγάλη απόσταση που άφησε άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κλείδωσε την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ.

Στην ψηφοφορία του paokfc.gr και του PAOK FC Official App για την ανάδειξη του Regency Casino Best Goal Απριλίου, το τέρμα του Τσίμιροτ σάρωσε, συγκεντρώνοντας το 76,94% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε την κορυφή. Στην δεύτερη θέση έμεινε η εξαιρετική κεφαλιά του Πρίγιοβιτς κόντρα στην Έστερσουντ, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το γκολ του Μακ κόντρα στην ΑΟΚ Κέρκυρα στην Τούμπα, με τον Σλοβάκο να εκμεταλλεύεται ιδανικά την εξαιρετική πάσα του Κάμπος.

Θυμηθείτε εδώ το γκολ του Τσίμιροτ.