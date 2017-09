H... απόβαση των οπαδών της Κολωνίας στο «Έμιρεϊτς» (vids)

Οι Γερμανοί οπαδοί είχαν... στείλει το μήνυμα από νωρίς, όταν είχαν κατακλύσει τους δρόμους του Λονδίνου κατά τη μεταφορά τους στο «Έμιρεϊτς» για το παιχνίδι με την ομάδα του Βενγκέρ.

Το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της Κολωνίας έπειτα από 20 χρόνια, προκάλεσε τρομερό ενθουσιασμό και 20.000 οπαδοί έφτασαν στην αγγλική πρωτεύουσα για το παιχνίδι.

Φασαρίες υπήρξαν, τόσο εκτός του «Έμιρεϊτς», όσο και εντός του, με τους άνδρες ασφαλείας, ωστόσο, από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στις εξέδρες, οι φίλοι του γερμανικού κλαμπ προκάλεσαν τον θαυμασμό των Άγγλων...

Δείτε βίντεο:

Ticketless FC Koln fans trying to force their way into the stadium seems to be the cause of tonight's delay in the #EuropaLeague... pic.twitter.com/H1xcnxTSzw

— BenchWarmers ⚽️ (@BeWarmers) September 14, 2017