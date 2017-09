Με μία ώρα καθυστέρηση το Άρσεναλ – Κολωνία

Παράξενα πράγματα στο Emirates, όπου πολλοί οπαδοί της Κολωνίας βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς να έχουν εισιτήριο. Οι άνθρωποι της Άρσεναλ φοβήθηκαν ότι πολλοί από αυτούς θα καταλήξουν στις εξέδρες που κάθονται οι Λονδρέζοι και άργησαν να ανοίξουν τις θύρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί και άλλος κόσμος έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να υπάρξει θέμα ασφάλειας. Έτσι, η Αρσεναλ ανακοίνωσε ότι η σέντρα στο ματς με την Κολωνία θα καθυστερήσει μία ώρα. Επισήμως για «λόγους ασφάλειας του κοινού».

The kick-off of #AFCvCOL has been delayed by an hour in the interests of crowd safety