Αδιανόητη άμυνα με προσποίηση από τον Οριέ! (vid)

Ο νέος δεξιός οπισθοφύλακας των «σπιρουνιών» έκανε τρομερή κίνηση στο παιχνίδι με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Γουέμπλεϊ», όταν ένα γέμισμα από δεξιά έφτασε προς το μέρος του κι εκεί όφειλε να «καθαρίσει» τη φάση.

Δεν το έκανε ούτε με μια απλή κεφαλιά, ούτε με ένα άτσαλο διώξιμο.

Έσκυψε, έκανε προσποίηση, μπέρδεψε τον επερχόμενο αντίπαλο και πήρε τη μπάλα για να ξεκινήσει κούρσα από δεξιά...

Δείτε το βίντεο :

Serge Aurier with a dummy header in his own box...pic.twitter.com/NYA5gBS55i

— BigOdds (@BigOddsGB) September 13, 2017