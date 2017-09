Ρεσιτάλ τρολαρίσματος από τον Μεντί για Στόουνς και «ποδιά»! (pics)

Ο Γάλλος αμυντικός των «πολιτών» έχει βρει την υγειά του στο Μάντσεστερ και όσοι τον ακολουθούν στο twitter, σίγουρα περιμένουν πως και πως τις τρομερές αναρτήσεις του...

Το παιδί ήταν όλο χαρά μετά και το 4-0 της Σίτι απέναντι στη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, προσπάθησε να αποθεώσει τον Τζον Στόουνς για τα δύο γκολ που πέτυχε, όμως έπεσε και ο ίδιος «θύμα» καζούρας όταν έκανε πως... δεν θυμόταν την «ποδιά» από αντίπαλο, γράφοντας πως δεν είχε μπαταρία στο κινητό για να δει το βίντεο!

Απολαύστε τον...

Gabriel who ?? Sergio who ??? Ahahaha my man is going to start as a striker soon I swear #SharkTeam we keep eating #CmonCity pic.twitter.com/Ei9lQ8PGGe

— Benjamin Mendy (@benmendy23) September 13, 2017