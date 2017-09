Έκλαψε για το χαμένο πέναλτι ο Φιρμίνο (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε προσωρινά, προτού ο Σάλαχ βάλει μπροστά τους «κόκκινους» στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, ο Φιρμίνο πέτυχε το δοκάρι από την άσπρη βούλα, όταν ο Σαντιό Μανέ κέρδισε πέναλτι...

Οι Ανδαλουσιανοί κατάφεραν να φύγουν από το «Άνφιλντ» με τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2 και ο διεθνής φορ της Λίβερπουλ ήταν δακρυσμένος στο φινάλε του αγώνα, προφανώς έχοντας σκεφτεί ότι κόστισε ακριβά στην ομάδα του η δική του κακή στιγμή στο πέναλτι...

Firmino in tears after a draw the games gone mad pic.twitter.com/RFFNBAWXTm

— José (@MourinhoMindset) September 13, 2017