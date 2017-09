Οι άλλοι παίζουν πρωτάθλημα, ο ΠΑΟ κάνει προετοιμασία

Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ρόμα – Ατλέτικο Μαδρίτης με 0% Γκανιότα*. *Το 0% γκανιότα αφορά την επιλογή ''Νικητής αγώνα'' πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια. (21+)

Πρώτα απ' όλα δε θέλω να ανησυχείτε. Την κατηγορία θα τη σώσουμε και είναι και πολύ πιθανό να ρολάρει κάποια στιγμή η ομάδα και να παίξει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στα χέρια του Μαρίνου Ουζουνίδη. Κάποια στιγμή όμως, όχι τώρα στα κοντά. Επειδή είμαστε πολύ μπροστά στον Παναθηναϊκό, αποφασίσαμε να επανεφεύρουμε βασικούς κανόνες, όπως το πότε γίνεται η προετοιμασία. Νομίζατε ότι το ρόστερ κλείνει Ιούνιο – Ιούλιο, η προετοιμασία γίνεται Ιούλιο – Αύγουστο και από Σεπτέμβριο αρχίζει το ρολάρισμα; Χα... Γατάκια, we know better.

Στον Παναθηναϊκό Ιούλιο αρχίζουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, Αύγουστο ξεκινάει η προετοιμασία, ο κύριος όγκος των μεταγραφών γίνεται τέλη Αυγούστου, οπότε και σταυροκοπιόμαστε οι νέοι μας άσοι να έχουν κάνει καλή προετοιμασία εκεί απ' όπου τους πήραμε, ξεκινάει το πρωτάθλημα, τρώμε δυο τρεις κατραπακιές, συνεχίζουμε να παίρνουμε παίκτες, γιατί είμαστε έξυπνοι και ψωνίζουμε φτηνά, κατά τον Νοέμβριο έχει βγει από το μυαλό μας ακόμα και ως μακρινή σκέψη το ενδεχόμενο κατάκτησης Πρωταθλήματος, από τον Δεκέμβριο “δένει” η ομάδα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο πετάμε φωτιές, στοχεύουμε με πάθος στην κατάκτηση του Κυπέλλου, είμαστε αισιόδοξοι για τη δεύτερη θέση και τα play off και ονειρευόμαστε τι γ@Μ@τη ομάδα θα έχουμε την επόμενη χρονιά ξεχνώντας βέβαια κάτι βασικό, ότι από Ιούνιο “δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται” κι ότι θα χάσουμε σχεδόν όλον το βασικό μας κορμό.

Υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάποια πολύ ενδιαφέροντα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Όταν ο Ολυμπιακός κάνει κάποια σημαντική ευρωπαϊκή γκέλα, ο Πρόεδρος τα δίνει όλα και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μίνιμουμ 7 μύρια. Όταν η ΑΕΚ κάνει γκέλα, εμφανίζονται μπετονιέρες στην Νέα Φιλαδέλφεια και δημοσιοποιείται μια νέα επικαιροποιημένη υπερμακέτα της Αγιάς Σοφιάς, που χωράει λίγες χιλιάδες περισσότερους από πριν. Όταν ο ΠΑΟΚ κάνει γκέλα, ο Ιβαν Σαββίδης αγοράζει και μια νέα μεγάλη προβληματική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα ή ένα ιστορικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης (το Κυβερνείο μην ξεχάσεις Πρόεδρε). Όταν κάνει γκέλα ο Παναθηναϊκός, πάντα μα πάντα δημιουργείται μια προοπτική εμπλοκής στην ΠΑΕ της μοναδικής οικογένειας που ο μέσος Παναθηναϊκός οπαδός εμπιστεύεται, της οικογένειας Γιαννακόπουλου.

Ήταν μετά από μια 4αρα από τον Ολυμπιακό, όταν στο βήμα της Παναθηναϊκής Συμμαχίας ανέβηκε σε live video streaming ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Το σημαντικό για μένα δεν ήταν ο Mr Marfin, αλλά η παρουσία των Γιαννακόπουλων στην αίθουσα. Αυτό ήταν το εχέγγυο ότι πάει να γίνει κάτι σοβαρό. Και έγινε. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και όχι δεν ήταν καταδικασμένο από την αρχή, αντίθετα ήταν πολύ πολύ ελπιδοφόρο και βιώσιμο αν...

Τώρα είμαστε στο μηδέν. Κυριολεκτικά αλλά όχι μεταφορικά. Η βαθμολογία απεικονίζει το απόλυτο μηδέν, αλλά η προοπτική αγωνιστικά δεν είναι μηδενική. Ο Ουζουνίδης υπάρχει, κάποιες αξιόλογες ποδοσφαιρικά μονάδες υπάρχουν, πιθανώς να μην ξέρουν ακόμα ο ένας το όνομα του άλλου, ο Σαραβάκος ειλικρινά απορώ γιατί σιωπά και οι πρασινογράφοι καλλιεργούν ελπίδες ωραίες και μεγάλες (δουλεύει και λίγο σπάτουλα) αλλά Στο ποδοσφαιρικό παρόν, το θέαμα στο χορτάρι παραμένει αποκρουστικό.

Ας πετάξουμε μια ακόμα χρονιά, ας ξαναελπίσουμε στο αύριο, ας απολαύσουμε μερικές ωραίες ποδοσφαιρικές παραστάσεις, όταν και αν αυτές προκύψουν κι ελάτε όλοι μαζί to cross our fingers για την ανάσταση της ποδοσφαιρικής λογικής και μετά της αγωνιστικής μας εικόνας. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα σας γράψω σύντομα και το μύθο του Ιωνά και την εφαρμογή του στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Υ.Γ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός συνεχίζει να καταστρέφεται.