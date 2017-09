Ιμπραΐμοβιτς: «Το γόνατό μου είναι σχεδόν έτοιμο, υπομονή» (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να υπολογίζει αυτόν τον καιρό στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Σουηδός επιθετικός όμως θέλησε να ενημερώσει τους φαν του πως το γόνατο σιγά-σιγά θα είναι έτοιμο, ενώ ανέφερε πως όταν θα επιστρέψει θα το καταλάβει ο κόσμος: «Το γόνατό μου είναι σχεδόν έτοιμο. Θέλω όλοι να έχουν υπομονή κι όταν είναι να επιστρέψω, σίγουρα θα το καταλάβει ο κόσμος».

Bέβαια φέτος θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό στην επίθεση, αφού υπάρχει και ο Λουκάκου.

Zlatan Ibrahimovic: "The knee is almost there. I want everybody to have patience, and when I come back, the world will know." #MUFC

— Manchester United (@ManUtdUpdates_) 11 Σεπτεμβρίου 2017