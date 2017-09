Εντερσον ο σημαδεμένος! Ο γκολκίπερ της Σίτι τραυματίστηκε άσχημα στο ντέρμπι του Σαββάτου, όταν ο Μανέ βρήκε το πρόσωπό του και όχι τη μπάλα με τις τάπες. Ο Εντερσον έδειξε σε όλους τις... συνέπειες της «καρατιάς» που δέχθηκε από τον Σενεγαλέζο επιθετικό της Λίβερπουλ.

Ederson's face after Sadio Mané booted him on Saturday. pic.twitter.com/xxkEREn9TO

— EPL Bible (@EPLBible) September 11, 2017