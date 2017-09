Ο Γάλλος αριστερός μπακ βρήκε μια φωτογραφία που απεικονίζει τον συμπαίκτη του Κάιλ Γουόκερ να πέφτει στο χορτάρι και πόσταρε το εξής κείμενο:

«Παρακαλώ να βρει κάποιος τον ελεύθερο σκοπευτή από τις εξέδρες. Κάιλ, είσαι εντάξει αγόρι;», έγραψε ο Μεντί!

Αν έχεις ρίξει πέντε, έχεις όρεξη και για πλάκες...

Someone please find the sniper in the stands !! Hahaha @kylewalker2 u ok boi ?! pic.twitter.com/0BNIUbrTNI

